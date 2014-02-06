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Які долари та чому не хочуть
приймати та обмінювати

Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 10:03

  Zochan написав:
"GARANT" При обміні доларів 1996 року випуску не діє оптовий курс. Приймаємо зношені купюри за іншим курсом в залежності від стану купюр. Замовити долари тільки нового зразка (від 2009 року) на 8 коп більше ніж оптовий.

Це вже тенденція.
Цікаво "зелені" з 1996 - 2006 чекатиме така сама доля як "з маленьким портретом"?

Ви самі берете купюри старого зразка?
Я ні.
І на цьому форумі маже всі не беруть.
Куди дівати обмінкам купюри строго зразку?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 11:57

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

Жесть... Поки в тему не зайшов, то й і не знав, що така бідулька з цими баксами в державі. Напевне, війна скінчилась і більше ніяких проблем немає
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 08:59

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

А чому ми ще гривню не розбиваємо по годах?)) Якщо я здаю новий синій доллар, то тоді давайте і гривню мені тільки надруковану. А то вдруг завтра чутки пустять, що в магазинах приймають тільки гривню від 2021 року))
alexssumin1
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 11:54

Через время и синие будут принимать по цене 1996г.
Менялы разведут народ и скажут - утопленники с юга. Такие берём по 35))
Интересно покупает народ только синие и дороже, а дальше что с ними делает??? В сундук на сохранение...???. Такие сундуки и подушки сейчас плавают по Днепру..((
Советую покупать дешевле любые года в хорошем состоянии, желательно с большим портретом. И чем переплачивать менялам, то купите тур и поедьте с детьми на летний отдых в Европу или в Турцию. Кстати там берут любые года. А у кого хлам, то летите в Америку, когда такой шанс будет...??? Здесь говорят хлам, а там проблем - 0000%.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:10

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

Советы местных экспертов-практиков сводятся к тому, что если вы подали квартиру за 150 000 у.е и с вами рассчитались не идеальными купюрами, едете на отдых в Турцию - Египет и там пропиваете все доллары.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 13:30

  UA написав:
  Zochan написав:
"GARANT" При обміні доларів 1996 року випуску не діє оптовий курс. Приймаємо зношені купюри за іншим курсом в залежності від стану купюр. Замовити долари тільки нового зразка (від 2009 року) на 8 коп більше ніж оптовий.

Це вже тенденція.
Цікаво "зелені" з 1996 - 2006 чекатиме така сама доля як "з маленьким портретом"?

Ви самі берете купюри старого зразка?
Я ні.
І на цьому форумі маже всі не беруть.
Куди дівати обмінкам купюри строго зразку?

Якщо купюра в гарному стані на колір не дивлюсь)
Ну а хто бажає може доплачувати за "синю" така послуга вже є :wink:
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:21

  UA написав:Советы местных экспертов-практиков сводятся к тому, что если вы подали квартиру за 150 000 у.е и с вами рассчитались не идеальными купюрами, едете на отдых в Турцию - Египет и там пропиваете все доллары.

Берите грн. Если боитесь, что хлам, то есть услуга в банках проверки.
Можно выставлять цены в евро, если боитесь брать сейчас дол.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 14:55

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:Советы местных экспертов-практиков сводятся к тому, что если вы подали квартиру за 150 000 у.е и с вами рассчитались не идеальными купюрами, едете на отдых в Турцию - Египет и там пропиваете все доллары.

Берите грн. Если боитесь, что хлам, то есть услуга в банках проверки.

Проблема не в проверке купюр, а в том что покупатель недвижимости говорит - А у меня нет других купюр. Физически нет.
1.Брать гривну нужно накануне девальвации (UA плохого не посоветует)
2. Вы видели 5 млн гривен купюрами по 500 грн? а по 200?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:08

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

Поміняв сьогодні в приваті 1996 рік 15 купюр на грн. по 36,75. Купюри в гарному стані, але ніодна обмінка не хотіла брати. Луцьк
NatiK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:44

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:Советы местных экспертов-практиков сводятся к тому, что если вы подали квартиру за 150 000 у.е и с вами рассчитались не идеальными купюрами, едете на отдых в Турцию - Египет и там пропиваете все доллары.

Берите грн. Если боитесь, что хлам, то есть услуга в банках проверки.

Проблема не в проверке купюр, а в том что покупатель недвижимости говорит - А у меня нет других купюр. Физически нет.
1.Брать гривну нужно накануне девальвации (UA плохого не посоветует)
2. Вы видели 5 млн гривен купюрами по 500 грн? а по 200?

Мой бизнес как раз связан с недвижимостью. Видел и больше и меньше. Проблем вообще не возникало брать грн, дол. или евро. Поэтому все решаемо кому надо реально продать, а кому купить.
Игорь Алексеевич
 
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