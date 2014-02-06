RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Які долари та чому не хочуть
приймати та обмінювати

Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:47

  NatiK написав:Поміняв сьогодні в приваті 1996 рік 15 купюр на грн. по 36,75. Купюри в гарному стані, але ніодна обмінка не хотіла брати. Луцьк

А банки на карточный, тоже не брали???. Можно отнести в банк на текущий и потом снять.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6675
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:05

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

Приват:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5894
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:11

  Ой+ написав:Приват:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969

Сразу у менял пропадёт три курса)) Будут менялы брать теперь любые года. Если конечно Приват не подсунет какое то нововведение :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6675
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіст довів, чому осінь - найкращий час для відкату дола 1, 2
R2 » Вів 13 вер, 2016 10:00
10 5524
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2016 10:29
lapay
Чому долар не падає?
Realist » П'ят 10 січ, 2014 11:29
4 6185
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2014 13:24
ТупУм
Чому з валютних таблиць Finance.UA зникли обмінні пункти? 1, 2
R2 » П'ят 19 жов, 2012 16:13
10 8490
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 кві, 2013 11:57
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.