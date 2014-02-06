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Які долари та чому не хочуть
приймати та обмінювати

Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:47

  NatiK написав:Поміняв сьогодні в приваті 1996 рік 15 купюр на грн. по 36,75. Купюри в гарному стані, але ніодна обмінка не хотіла брати. Луцьк

А банки на карточный, тоже не брали???. Можно отнести в банк на текущий и потом снять.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:05

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

Приват:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:11

  Ой+ написав:Приват:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969

Сразу у менял пропадёт три курса)) Будут менялы брать теперь любые года. Если конечно Приват не подсунет какое то нововведение :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:13

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:Советы местных экспертов-практиков сводятся к тому, что если вы подали квартиру за 150 000 у.е и с вами рассчитались не идеальными купюрами, едете на отдых в Турцию - Египет и там пропиваете все доллары.

Берите грн. Если боитесь, что хлам, то есть услуга в банках проверки.

Проблема не в проверке купюр, а в том что покупатель недвижимости говорит - А у меня нет других купюр. Физически нет.
1.Брать гривну нужно накануне девальвации (UA плохого не посоветует)
2. Вы видели 5 млн гривен купюрами по 500 грн? а по 200?

по 50 та по 100 грн :D
Shaman
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