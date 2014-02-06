Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969
Сразу у менял пропадёт три курса)) Будут менялы брать теперь любые года. Если конечно Приват не подсунет какое то нововведение
UA написав:Советы местных экспертов-практиков сводятся к тому, что если вы подали квартиру за 150 000 у.е и с вами рассчитались не идеальными купюрами, едете на отдых в Турцию - Египет и там пропиваете все доллары.
Берите грн. Если боитесь, что хлам, то есть услуга в банках проверки.
Проблема не в проверке купюр, а в том что покупатель недвижимости говорит - А у меня нет других купюр. Физически нет. 1.Брать гривну нужно накануне девальвации (UA плохого не посоветует) 2. Вы видели 5 млн гривен купюрами по 500 грн? а по 200?
UA написав:Советы местных экспертов-практиков сводятся к тому, что если вы подали квартиру за 150 000 у.е и с вами рассчитались не идеальными купюрами, едете на отдых в Турцию - Египет и там пропиваете все доллары.
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969
Сразу у менял пропадёт три курса)) Будут менялы брать теперь любые года. Если конечно Приват не подсунет какое то нововведение
Є варіант як зробити цю послугу прибутковою для банка . Наприклад якщо на депозит 3 місяці ,то гроші без комісії, якщо на будь-яку картку то % ,в тому числі універсальна . Прибрати приват_вклад у валюті з доступних чи зробити виключно через менеджер і все. Отримаємо вигідні умови а інкасо за нуль. Це виключно припущення.
Комісія за "повітря": чому відмова в обміні "зношених" іноземних банкнот – маніпуляція https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 97657.html обмінні пункти, які почали масово вимагати комісії за "зношені" банкноти, переважно долари, нікуди їх не відправляють і на нові купюри не обмінюють. А повертають знову в обіг, переважно, у тіньовий. При цьому, забираючи собі з обігу 10-30% рентного заробітку.
Ой+ написав:Комісія за "повітря": чому відмова в обміні "зношених" іноземних банкнот – маніпуляція https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 97657.html обмінні пункти, які почали масово вимагати комісії за "зношені" банкноти, переважно долари, нікуди їх не відправляють і на нові купюри не обмінюють. А повертають знову в обіг, переважно, у тіньовий. При цьому, забираючи собі з обігу 10-30% рентного заробітку.