RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Які долари та чому не хочуть
приймати та обмінювати

Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 15:47

  NatiK написав:Поміняв сьогодні в приваті 1996 рік 15 купюр на грн. по 36,75. Купюри в гарному стані, але ніодна обмінка не хотіла брати. Луцьк

А банки на карточный, тоже не брали???. Можно отнести в банк на текущий и потом снять.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6686
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:05

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

Приват:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5906
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:11

  Ой+ написав:Приват:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969

Сразу у менял пропадёт три курса)) Будут менялы брать теперь любые года. Если конечно Приват не подсунет какое то нововведение :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6686
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:13

  UA написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:Советы местных экспертов-практиков сводятся к тому, что если вы подали квартиру за 150 000 у.е и с вами рассчитались не идеальными купюрами, едете на отдых в Турцию - Египет и там пропиваете все доллары.

Берите грн. Если боитесь, что хлам, то есть услуга в банках проверки.

Проблема не в проверке купюр, а в том что покупатель недвижимости говорит - А у меня нет других купюр. Физически нет.
1.Брать гривну нужно накануне девальвации (UA плохого не посоветует)
2. Вы видели 5 млн гривен купюрами по 500 грн? а по 200?

по 50 та по 100 грн :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3588
З нами з: 29.09.19
Подякував: 446 раз.
Подякували: 1029 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 09:00

  UA написав:Советы местных экспертов-практиков сводятся к тому, что если вы подали квартиру за 150 000 у.е и с вами рассчитались не идеальными купюрами, едете на отдых в Турцию - Египет и там пропиваете все доллары.

Якщо щось залишається то акула переварить
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13485
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 09:05

  Игорь Алексеевич написав:
  Ой+ написав:Приват:
Банк поновлює послугу прийому готівкової іноземної валюти з ії зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня 2023 року та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і правил. https://privatbank.ua/news/2023/6/16/1969

Сразу у менял пропадёт три курса)) Будут менялы брать теперь любые года. Если конечно Приват не подсунет какое то нововведение :roll:

Є варіант як зробити цю послугу прибутковою для банка . Наприклад якщо на депозит 3 місяці ,то гроші без комісії, якщо на будь-яку картку то % ,в тому числі універсальна . Прибрати приват_вклад у валюті з доступних чи зробити виключно через менеджер і все. Отримаємо вигідні умови а інкасо за нуль. Це виключно припущення.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13485
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 09:13

sens як на мене, то державні банки мають нести корисне навантаження , без всяких умов. Це все надумана проблема, для такого банку як Примат переварити цей доларовий мотлох.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5980
З нами з: 23.11.14
Подякував: 743 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 10:32

скинув американця 2003-2006 якби без проблем,правда на вигляд касир був в не захваті
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 17.11.11
Подякував: 299 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:02

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

Комісія за "повітря": чому відмова в обміні "зношених" іноземних банкнот – маніпуляція https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 97657.html
обмінні пункти, які почали масово вимагати комісії за "зношені" банкноти, переважно долари, нікуди їх не відправляють і на нові купюри не обмінюють. А повертають знову в обіг, переважно, у тіньовий. При цьому, забираючи собі з обігу 10-30% рентного заробітку.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5906
З нами з: 19.04.12
Подякував: 85 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:48

  Ой+ написав:Комісія за "повітря": чому відмова в обміні "зношених" іноземних банкнот – маніпуляція https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 97657.html
обмінні пункти, які почали масово вимагати комісії за "зношені" банкноти, переважно долари, нікуди їх не відправляють і на нові купюри не обмінюють. А повертають знову в обіг, переважно, у тіньовий. При цьому, забираючи собі з обігу 10-30% рентного заробітку.


Хтоб в этом сумневался :)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1616
З нами з: 30.11.17
Подякував: 195 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіст довів, чому осінь - найкращий час для відкату дола 1, 2
R2 » Вів 13 вер, 2016 10:00
10 5524
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2016 10:29
lapay
Чому долар не падає?
Realist » П'ят 10 січ, 2014 11:29
4 6185
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2014 13:24
ТупУм
Чому з валютних таблиць Finance.UA зникли обмінні пункти? 1, 2
R2 » П'ят 19 жов, 2012 16:13
10 8492
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 кві, 2013 11:57
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.