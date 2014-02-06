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Які долари та чому не хочуть
приймати та обмінювати

Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:50

Вже знов приват приймає валюту.
Сьогодні нагодував трохи тумбу 1996 роком і тими що обмінки не приймали.
lov2108
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