|
|
Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:50
Вже знов приват приймає валюту.
Сьогодні нагодував трохи тумбу 1996 роком і тими що обмінки не приймали.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2395
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|5531
|
Сер 14 вер, 2016 10:29
lapay
|
|4
|6189
|
Чет 06 лют, 2014 13:24
ТупУм
|
|10
|8493
|