Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

Вже знов приват приймає валюту.
Сьогодні нагодував трохи тумбу 1996 роком і тими що обмінки не приймали.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:50
Вже знов приват приймає валюту.
Сьогодні нагодував трохи тумбу 1996 роком і тими що обмінки не приймали.
Додано: Чет 22 чер, 2023 16:30
сьогодні згодував терміналу купюри, які не брали в касі
питання - де найнижча комісія на обмін купюр, які термінал відмовляється брати? Зазвичай вони чимось залиті, на потертості йому байдуже.
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