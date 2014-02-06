Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

Вже знов приват приймає валюту.
Сьогодні нагодував трохи тумбу 1996 роком і тими що обмінки не приймали.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:50
Вже знов приват приймає валюту.
Сьогодні нагодував трохи тумбу 1996 роком і тими що обмінки не приймали.
Додано: Чет 22 чер, 2023 16:30
сьогодні згодував терміналу купюри, які не брали в касі
питання - де найнижча комісія на обмін купюр, які термінал відмовляється брати? Зазвичай вони чимось залиті, на потертості йому байдуже.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Подскажите, где в Запорожье (Хортицкий район) можно скинуть старый доллар 1996, 1999, 2001, 2003г? Уже устал бегать по району. Половину приняли (слил в гривну), а остальное по заниженному курсу -15%, -25% готовы принять... За 1996г даже не хотят разговаривать, сразу -25% в обменниках ломбардов.
Если загонять в терминал приват банк, то опять старые купюры выдают 2006 года в отделении. Знакомые уже пробовали так делать. Такое впечатление, что банки все синие купюры сливает местным менялам
|