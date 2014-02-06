Вже знов приват приймає валюту.
Сьогодні нагодував трохи тумбу 1996 роком і тими що обмінки не приймали.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 чер, 2023 15:50
Вже знов приват приймає валюту.
Сьогодні нагодував трохи тумбу 1996 роком і тими що обмінки не приймали.
Додано: Чет 22 чер, 2023 16:30
сьогодні згодував терміналу купюри, які не брали в касі
питання - де найнижча комісія на обмін купюр, які термінал відмовляється брати? Зазвичай вони чимось залиті, на потертості йому байдуже.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Подскажите, где в Запорожье (Хортицкий район) можно скинуть старый доллар 1996, 1999, 2001, 2003г? Уже устал бегать по району. Половину приняли (слил в гривну), а остальное по заниженному курсу -15%, -25% готовы принять... За 1996г даже не хотят разговаривать, сразу -25% в обменниках ломбардов.
Если загонять в терминал приват банк, то опять старые купюры выдают 2006 года в отделении. Знакомые уже пробовали так делать. Такое впечатление, что банки все синие купюры сливает местным менялам
Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:29
Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
Меняйте на 2006г., там комса меньше, а если валюта не к спеху, то тогда на дело в банк киньте и потом заберёте синими. Думаю к новому году уже все забудут, синие, красные, зелёные. Посмотрим, какой курс принесёт нам НБУ с плавающим. Я думаю уйдём к отметке 37---
Второй вариант - отнесите в банк и поменяйте на евро. Посчитайте и подумайте иногда выходит выгодно такой вариант
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:12
Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
Пропоную викладати у гілці фото долларів, які за різних причин забракували в обмінкпх
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