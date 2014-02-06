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Які долари та чому не хочуть
приймати та обмінювати

Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 15:50

Вже знов приват приймає валюту.
Сьогодні нагодував трохи тумбу 1996 роком і тими що обмінки не приймали.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 16:30

сьогодні згодував терміналу купюри, які не брали в касі

питання - де найнижча комісія на обмін купюр, які термінал відмовляється брати? Зазвичай вони чимось залиті, на потертості йому байдуже.
dimaa6
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Подскажите, где в Запорожье (Хортицкий район) можно скинуть старый доллар 1996, 1999, 2001, 2003г? Уже устал бегать по району. Половину приняли (слил в гривну), а остальное по заниженному курсу -15%, -25% готовы принять... За 1996г даже не хотят разговаривать, сразу -25% в обменниках ломбардов.
Если загонять в терминал приват банк, то опять старые купюры выдают 2006 года в отделении. Знакомые уже пробовали так делать. Такое впечатление, что банки все синие купюры сливает местным менялам
1986wot1986
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:29

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

  1986wot1986 написав:Если загонять в терминал приват банк, то опять старые купюры выдают 2006 года в отделении.
Меняйте на 2006г., там комса меньше, а если валюта не к спеху, то тогда на дело в банк киньте и потом заберёте синими. Думаю к новому году уже все забудут, синие, красные, зелёные. Посмотрим, какой курс принесёт нам НБУ с плавающим. Я думаю уйдём к отметке 37---
Второй вариант - отнесите в банк и поменяйте на евро. Посчитайте и подумайте иногда выходит выгодно такой вариант
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:12

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

Пропоную викладати у гілці фото долларів, які за різних причин забракували в обмінкпх
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 09:22

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

  Игорь Алексеевич написав:Думаю к новому году уже все забудут, синие, красные, зелёные.
нема такого , поки народ зовсім не поміняє мотлох в заначках на сині , то і буде ця свинствопляска.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:01

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

  Игорь Алексеевич написав:Меняйте на 2006г., там комса меньше, а если валюта не к спеху, то тогда на дело в банк киньте и потом заберёте синими. Думаю к новому году уже все забудут, синие, красные, зелёные.
что знаменательное произойдет к новому году? Полетят самолеты в страну с зеленью?
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:11

Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати

  Goodman написав:нема такого , поки народ зовсім не поміняє мотлох в заначках на сині , то і буде ця свинствопляска.


Стрьомно здавати сині. Як їх потім назад отримати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 21:33

  Investor_K написав:
  Goodman написав:нема такого , поки народ зовсім не поміняє мотлох в заначках на сині , то і буде ця свинствопляска.

Хіба що євро
Стрьомно здавати сині. Як їх потім назад отримати?

Можна взяти євро
sens
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