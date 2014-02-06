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Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 вер, 2023 10:19
Что бы про пенсию не думать, надо вкладывать в активы, а не под подушкой держать - синие, зелёные, белые. Можно купить недвигу и сдавать в аренду. Деньги с аренды на еду плюс недвига дорожает постоянно. Во время кризисов как раз время покупать.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:25
Игорь Алексеевич написав:
Можно купить недвигу и сдавать в аренду. Деньги с аренды на еду плюс недвига дорожает постоянно. Во время кризисов как раз время покупать.
ну да, ну да... у всех же есть свободных 50-100 тыс. долларов в загашнике
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maniachello
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:29
maniachello написав: Игорь Алексеевич написав:
Можно купить недвигу и сдавать в аренду. Деньги с аренды на еду плюс недвига дорожает постоянно. Во время кризисов как раз время покупать.
ну да, ну да... у всех же есть 50-100 тыс. долларов в загашнике
но не все живут в Киеве. Можно и за 20штук. купить в обл. центре и сдавать за 5тыс.грн. Этих средств хватит на еду на одного в мес. пенсионера. В прошлом году те квартиры, которые сейчас стоят 20штук, то стоили 15штук. А после войны будут стоить от 30 и выше и аренда будет не 5тыс. а минимум от 8тыс.
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