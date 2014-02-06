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Які долари та чому не хочуть
приймати та обмінювати

Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:19

Что бы про пенсию не думать, надо вкладывать в активы, а не под подушкой держать - синие, зелёные, белые. Можно купить недвигу и сдавать в аренду. Деньги с аренды на еду плюс недвига дорожает постоянно. Во время кризисов как раз время покупать.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:25

  Игорь Алексеевич написав:Можно купить недвигу и сдавать в аренду. Деньги с аренды на еду плюс недвига дорожает постоянно. Во время кризисов как раз время покупать.

ну да, ну да... у всех же есть свободных 50-100 тыс. долларов в загашнике :roll:
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:29

  maniachello написав:
  Игорь Алексеевич написав:Можно купить недвигу и сдавать в аренду. Деньги с аренды на еду плюс недвига дорожает постоянно. Во время кризисов как раз время покупать.

ну да, ну да... у всех же есть 50-100 тыс. долларов в загашнике :roll:
но не все живут в Киеве. Можно и за 20штук. купить в обл. центре и сдавать за 5тыс.грн. Этих средств хватит на еду на одного в мес. пенсионера. В прошлом году те квартиры, которые сейчас стоят 20штук, то стоили 15штук. А после войны будут стоить от 30 и выше и аренда будет не 5тыс. а минимум от 8тыс.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:46

  Игорь Алексеевич написав:
  maniachello написав:
  Игорь Алексеевич написав:Можно купить недвигу и сдавать в аренду. Деньги с аренды на еду плюс недвига дорожает постоянно. Во время кризисов как раз время покупать.

ну да, ну да... у всех же есть 50-100 тыс. долларов в загашнике :roll:
но не все живут в Киеве. Можно и за 20штук. купить в обл. центре и сдавать за 5тыс.грн. Этих средств хватит на еду на одного в мес. пенсионера. В прошлом году те квартиры, которые сейчас стоят 20штук, то стоили 15штук. А после войны будут стоить от 30 и выше и аренда будет не 5тыс. а минимум от 8тыс.

Гарна відповідь,не відомо чого чекати протягом року
sens
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:18

А яка зараз ситуація в київських обмінках? Залишилась різниця в курсах на прийом $ купюр?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:12

  anmyronyuk1 написав:А яка зараз ситуація в київських обмінках? Залишилась різниця в курсах на прийом $ купюр?


нет
просто не берут :mrgreen: :mrgreen:

но это мой поближе который, вроде Гарант берет
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 22:48

Игорь Алексеевич гениально.
Многие донецкие с таким расчетом квартиры в Мариуполе покупали. И где сейчас этот город?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 09:58

нет
просто не берут :mrgreen: :mrgreen:

но это мой поближе который, вроде Гарант берет

яких років не беруть?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:34

  Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич гениально.
Многие донецкие с таким расчетом квартиры в Мариуполе покупали. И где сейчас этот город?
Кто с головой дружил, то после 14г. там не покупал, а продавал. Недвига это точно такой же товар как в ТЦ продукты. Его тоже надо покупать и продавать, в зависимости от эконом. и полит. обстановке в стране. Кстати в 2018г-22г. недвига в Болгарии на побережье, стоила столько же как в Мариуполе. Румыния на побережье ещё была немного дешевле. Поэтому кто занимается бизнесом для аренды, продажи недвиги всегда быть в теме цен во всём мире
Игорь Алексеевич
 
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