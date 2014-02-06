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Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 вер, 2023 10:19
Что бы про пенсию не думать, надо вкладывать в активы, а не под подушкой держать - синие, зелёные, белые. Можно купить недвигу и сдавать в аренду. Деньги с аренды на еду плюс недвига дорожает постоянно. Во время кризисов как раз время покупать.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:25
Игорь Алексеевич написав:
Можно купить недвигу и сдавать в аренду. Деньги с аренды на еду плюс недвига дорожает постоянно. Во время кризисов как раз время покупать.
ну да, ну да... у всех же есть свободных 50-100 тыс. долларов в загашнике
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maniachello
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Додано: Чет 07 вер, 2023 10:29
maniachello написав: Игорь Алексеевич написав:
Можно купить недвигу и сдавать в аренду. Деньги с аренды на еду плюс недвига дорожает постоянно. Во время кризисов как раз время покупать.
ну да, ну да... у всех же есть 50-100 тыс. долларов в загашнике
но не все живут в Киеве. Можно и за 20штук. купить в обл. центре и сдавать за 5тыс.грн. Этих средств хватит на еду на одного в мес. пенсионера. В прошлом году те квартиры, которые сейчас стоят 20штук, то стоили 15штук. А после войны будут стоить от 30 и выше и аренда будет не 5тыс. а минимум от 8тыс.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:46
Игорь Алексеевич написав: maniachello написав: Игорь Алексеевич написав:
Можно купить недвигу и сдавать в аренду. Деньги с аренды на еду плюс недвига дорожает постоянно. Во время кризисов как раз время покупать.
ну да, ну да... у всех же есть 50-100 тыс. долларов в загашнике
но не все живут в Киеве. Можно и за 20штук. купить в обл. центре и сдавать за 5тыс.грн. Этих средств хватит на еду на одного в мес. пенсионера. В прошлом году те квартиры, которые сейчас стоят 20штук, то стоили 15штук. А после войны будут стоить от 30 и выше и аренда будет не 5тыс. а минимум от 8тыс.
Гарна відповідь,не відомо чого чекати протягом року
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sens
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:18
А яка зараз ситуація в київських обмінках? Залишилась різниця в курсах на прийом $ купюр?
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anmyronyuk1
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Додано: Нед 17 вер, 2023 22:12
anmyronyuk1 написав:
А яка зараз ситуація в київських обмінках? Залишилась різниця в курсах на прийом $ купюр?
нет
просто не берут
но это мой поближе который, вроде Гарант берет
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cohan
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Додано: Нед 17 вер, 2023 22:48
Игорь Алексеевич гениально.
Многие донецкие с таким расчетом квартиры в Мариуполе покупали. И где сейчас этот город?
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Andrey2512
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Додано: Пон 18 вер, 2023 09:58
нет
просто не берут
но это мой поближе который, вроде Гарант берет
яких років не беруть?
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anmyronyuk1
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Додано: Пон 18 вер, 2023 10:34
Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
гениально.
Многие донецкие с таким расчетом квартиры в Мариуполе покупали. И где сейчас этот город?
Кто с головой дружил, то после 14г. там не покупал, а продавал. Недвига это точно такой же товар как в ТЦ продукты. Его тоже надо покупать и продавать, в зависимости от эконом. и полит. обстановке в стране. Кстати в 2018г-22г. недвига в Болгарии на побережье, стоила столько же как в Мариуполе. Румыния на побережье ещё была немного дешевле. Поэтому кто занимается бизнесом для аренды, продажи недвиги всегда быть в теме цен во всём мире
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 18 вер, 2023 11:31
Игорь Алексеевич написав: Andrey2512 написав:Игорь Алексеевич
гениально.
Многие донецкие с таким расчетом квартиры в Мариуполе покупали. И где сейчас этот город?
Кто с головой дружил, то после 14г. там не покупал, а продавал. Недвига это точно такой же товар как в ТЦ продукты. Его тоже надо покупать и продавать, в зависимости от эконом. и полит. обстановке в стране. Кстати в 2018г-22г. недвига в Болгарии на побережье, стоила столько же как в Мариуполе. Румыния на побережье ещё была немного дешевле. Поэтому кто занимается бизнесом для аренды, продажи недвиги всегда быть в теме цен во всём мире
В 2020 Турція апартаменти і зараз більше 50% різниця
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