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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 вер, 2024 13:57
Любая тумба привата, туда зюкаем хлам и получаем дол.21года. Если людям действ.нужно избавиттся от хлама, то не беда ножками пройтись до ближ.привата.
Додано: Сер 04 вер, 2024 14:29
Вже виклав що приват залиті 2009 року не приймає, було різні спробі, після привату каси інших банків що було біля мене. Я визнав що зміг обміняти кошти за межами банку, фактично домовитися можна було на ринку.
У мене особисто вже давно не було старого зразка доларів по 100,а шановний користувач питав лише про рік ,проте номінал теж важливо.
Коли з його боку було уточнено що по-перше,ніде не пробував, то щось вигадувати було недоречно.
Додано: Нед 08 вер, 2024 10:16
Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
Вообще не понимаю сути какихто выдуманных проблем с долларами разных годов! Както был в гостях у родственников в Бердичеве. Нужна была наличка. Зашел в центре в обменник и свободно, молча обменял несколько сотен 1996 года. Сейчас пока живу в одном райцентре и регулярно в местном отделении банка Аккорд покупаю доллары, обычно 1000 за раз. Так кассирша всегда выдает мне прямо из пачки, новейшие. На прошлой неделе выдала все серии 2021 года. Хотя я и не просил. Может как постоянному клиенту.
Додано: Нед 08 вер, 2024 10:34
Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
Додано: Суб 21 гру, 2024 09:24
Сеня двічі віддав сині без проблем.
ПУМБа також по передзамовленню.
Навіть не треба було просити.
Долари клубні, з 200-тисячних депозитів
Додано: Нед 09 лют, 2025 07:14
Додано: Нед 09 лют, 2025 07:15
Зазвичай такі обмінники біля вокзалу чи інших місць великого скупчення людей.
Додано: Пон 10 лют, 2025 11:19
Re: Які долари та чому не хочуть приймати та обмінювати
Нацбанк нагадав правила обміну «старих» доларів. За порушення – штрафи
Національний банк у 2023 році провів комплексні заходи щодо врегулювання ситуації з обміном зношених банкнот. Зрештою, кількість звернень громадян зі скаргами на банки та небанківські установи, що здійснюють обмін валют, знизилася щонайменше вп’ятеро.
Зокрема, у 2024 році відбулося 150 перевірок пунктів обміну 17 небанківських фінустанов, за результатами яких Нацбанк застосував штрафи на загальну суму 5,65 млн грн.
Наразі НБУ отримує в середньому за місяць не більше 10 звернень зі скаргами, пов’язаними з відмовою чи обмеженнями в обміні банкнот іноземної валюти через рік їхньої емісії.
Нацбанк також закликає громадян повідомляти їх про всі факти порушень у сфері обміну валют, зокрема зазначаючи найменування і адресу установи.
Додано: Пон 10 лют, 2025 13:16
У вас, як отримувача субсидії, не може бути ні доларів, ні ОВДП. Питання не має сенсу .
Ваш А.Шевченко .
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