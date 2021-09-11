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НБУ показав, яку валюту буде складно обміняти (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 вер, 2021 23:57
Пропонуємо до обговорення:
У той же час в банках такі гроші взяти зобов'язані, але за це доведеться віддати комісію до 30%.
Дивися повний текст НБУ показав, яку валюту буде складно обміняти (фото)
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