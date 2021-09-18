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Осетровая ферма

Осетровая ферма
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 13:24

Осетровая ферма

Привлекаем инвестиции в строительство осетровой фермы (Киевская обл., Медвинская ОТГ)

В Украине всего 2500 кг икры производиться в год на общую сумму 250 000$


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