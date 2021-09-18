В Украине всего 2500 кг икры производиться в год на общую сумму 250 000$
Свой бизнес | Как под Киевом выращивают черную икру и сражаются с Китаем.
ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Нед 19 вер, 2021 13:24
Осетровая ферма
Привлекаем инвестиции в строительство осетровой фермы (Киевская обл., Медвинская ОТГ)
В Украине всего 2500 кг икры производиться в год на общую сумму 250 000$
Свой бизнес | Как под Киевом выращивают черную икру и сражаются с Китаем.
ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
|