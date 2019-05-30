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За що анулюватимуть
диплом про вищу освіту

За що анулюватимуть диплом про вищу освіту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:11

За що анулюватимуть диплом про вищу освіту

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дає змогу анулювати диплом бакалаврів і магістрів через порушення академічної доброчесності. Порушення повинна фіксувати вчена рада кожного закладу вищої освіти. Людина, яку звинувачують у порушенні, може сама відмовитися від диплома і пройти повторну атестацію.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:11

З такими критеріями можна просто скасувати 95% дипломів
kotik902008
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:18

Лол, так это новая возможность заработать для взяточников. Заплати или кинем жалобу про факт нарушения доброчесності
korol_ivan2003
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