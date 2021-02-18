Близько 40% українців готові переїхати до іншої країни на постійне місце проживання.
Дивися повний текст 40% українців готові переїхати до іншої країни на постійне місце проживання (опитування).
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:51
40% українців готові переїхати до іншої країни на...
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Дивися повний текст 40% українців готові переїхати до іншої країни на постійне місце проживання (опитування).
Додано: Пон 20 вер, 2021 09:03
Это не показатель, у нас народ будет жрать мивину и ходить в секонде, но ездить на тачке.
Додано: Пон 20 вер, 2021 09:55
Re: 40% українців готові переїхати до іншої країни на...
Модераторы, зачем удалять комментарии? Какое было основание? Обоснуйте, пожалуйста.
Додано: Пон 20 вер, 2021 09:58
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