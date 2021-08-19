У Києві на найскладніших перехрестях встановили 31 камеру з інтелектуальною транспортною системою (ІТС), які аналізують трафік на них.
Дивися повний текст У Києві за трафіком на дорогах будуть стежити камери зі штучним інтелектом.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 11:08
У Києві за трафіком на дорогах будуть стежити камери зі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві за трафіком на дорогах будуть стежити камери зі штучним інтелектом.
Додано: Пон 20 вер, 2021 11:08
Камеры контроля скорости на Чоколовском, Левобережной, Южном мосту уже сняты. Только штативы торчат.
Они установлены в новых регионахи по ним же отчитались о установке новых камер в других регионах? :)))
Европеизация по-украински!
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