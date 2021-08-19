RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві за трафіком на дорогах
будуть стежити камери зі...

У Києві за трафіком на дорогах будуть стежити камери зі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:08

У Києві за трафіком на дорогах будуть стежити камери зі...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві на найскладніших перехрестях встановили 31 камеру з інтелектуальною транспортною системою (ІТС), які аналізують трафік на них.

Дивися повний текст У Києві за трафіком на дорогах будуть стежити камери зі штучним інтелектом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95438
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:08

Камеры контроля скорости на Чоколовском, Левобережной, Южном мосту уже сняты. Только штативы торчат.
Они установлены в новых регионахи по ним же отчитались о установке новых камер в других регионах? :)))
Европеизация по-украински!
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1333
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:31

У неискусственных с интеллектом проблемы?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3808
З нами з: 15.02.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:00

Бахматов взялся за анализ трафика, так сразу КГГА подключилась. Сами не догадались...
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 168
З нами з: 23.01.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 36 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5... 1, 2
R2 » П'ят 17 вер, 2021 21:08
18 2396
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 вер, 2021 13:13
papazina
У Києві почали діяти нові стандарти в транспорті
R2 » П'ят 17 вер, 2021 10:24
7 529
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 вер, 2021 15:16
serjclamone
У Києві тестують «швейцарську електричку» для поїздок в...
R2 » Чет 19 сер, 2021 11:29
7 858
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 вер, 2021 21:28
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98191)
20.09.2021 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.