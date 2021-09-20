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Продажа органических удобрений
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:01

Продажа органических удобрений

Органическое удобрение сапропель
100 грн/метр куб.

Бизнес по продаже сапропеля.
Имеется в аренде 10 га месторождения сапропеля Киевская обл., Богуславская ОТГ.
Требуются инвестиции в аренду бульдозера и экскаватора.

Анализ рынка органических удобрений (сапропель) Украины

https://inventure.com.ua/analytics/inve ... el-ukrainy


Сапропель — это многовековые донные отложения пресноводных водоёмов, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов, планктона, также частиц почвенного перегноя, содержащий большое количество органических веществ, гумуса. Лигнино-гумусовый комплекс, углеводы, битумы и другие в коллоидном состоянии.

В сельском хозяйстве сапропель применяют как удобрение (после промерзания вода при этом отделяется, структура — сыпучее состояние). Особенно эффективно применение на кислых и лёгких песчаных и супесчаных почвах а также для увеличения содержания гумуса в почвах, (доза под зерновые культуры 30-40 т/га, под овощные, картофель и кормовые корнеплоды 60-70 т/га), для приготовления компостов.

Применение сапропеля в качестве удобрения улучшает механическую структуру почв, влагопоглотительную и влагоудерживающую способность, и аэрацию, дает увеличение в почве гумуса, активирует почвенные процессы. Сапропелевое удобрение способствует мобилизации почвенного состава, приводит к самоочищению от болезнетворных растений, грибков и вредных микроорганизмов. Минеральная часть сапропелей, содержит большое количество микроэлементов, таких как: Co, Mn, Cu, B, Br, Mo, V, Cr, Be, Ni, Ag, Sn, Pb, As, Ba, Sr, Ti, богаты витаминами группы B (B1, B12, B3, B6), E, C, D, P, каратиноидами, многими ферментами, например, каталазами, пероксидазами, редуктазами, протеазами.

Сапропелевые удобрения — уникальный продукт, единственное органическое удобрение, применяемое для коренного улучшения (рекультивации) и санации почвы.


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