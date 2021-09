Форуми / Залучення та

Додано: Пон 20 вер, 2021 20:01 Продажа органических удобрений

100 грн/метр куб.



Бизнес по продаже сапропеля.

Имеется в аренде 10 га месторождения сапропеля Киевская обл., Богуславская ОТГ.

Требуются инвестиции в аренду бульдозера и экскаватора.



Анализ рынка органических удобрений (сапропель) Украины



https://inventure.com.ua/analytics/inve ... el-ukrainy





Сапропель — это многовековые донные отложения пресноводных водоёмов, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов, планктона, также частиц почвенного перегноя, содержащий большое количество органических веществ, гумуса. Лигнино-гумусовый комплекс, углеводы, битумы и другие в коллоидном состоянии.



В сельском хозяйстве сапропель применяют как удобрение (после промерзания вода при этом отделяется, структура — сыпучее состояние). Особенно эффективно применение на кислых и лёгких песчаных и супесчаных почвах а также для увеличения содержания гумуса в почвах, (доза под зерновые культуры 30-40 т/га, под овощные, картофель и кормовые корнеплоды 60-70 т/га), для приготовления компостов.



Применение сапропеля в качестве удобрения улучшает механическую структуру почв, влагопоглотительную и влагоудерживающую способность, и аэрацию, дает увеличение в почве гумуса, активирует почвенные процессы. Сапропелевое удобрение способствует мобилизации почвенного состава, приводит к самоочищению от болезнетворных растений, грибков и вредных микроорганизмов. Минеральная часть сапропелей, содержит большое количество микроэлементов, таких как: Co, Mn, Cu, B, Br, Mo, V, Cr, Be, Ni, Ag, Sn, Pb, As, Ba, Sr, Ti, богаты витаминами группы B (B1, B12, B3, B6), E, C, D, P, каратиноидами, многими ферментами, например, каталазами, пероксидазами, редуктазами, протеазами.



Сапропелевые удобрения — уникальный продукт, единственное органическое удобрение, применяемое для коренного улучшения (рекультивации) и санации почвы.





ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"

УКРАИНА, КИЕВ

