Запровадження загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення планується з 2023 року.
Дивися повний текст Як Мінсоцполітики планує забезпечити надійну систему пенсійних накопичень.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 22:43
Як Мінсоцполітики планує забезпечити надійну систему...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як Мінсоцполітики планує забезпечити надійну систему пенсійних накопичень.
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:43
Если можно без последствий разворовать любой банк,тоже самое будет и с фондами,ничего другого не будет,для этого всё и делается.
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