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Як Мінсоцполітики планує
забезпечити надійну систему...

Як Мінсоцполітики планує забезпечити надійну систему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:43

Як Мінсоцполітики планує забезпечити надійну систему...

Пропонуємо до обговорення:
Запровадження загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення планується з 2023 року.

Дивися повний текст Як Мінсоцполітики планує забезпечити надійну систему пенсійних накопичень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:43

Если можно без последствий разворовать любой банк,тоже самое будет и с фондами,ничего другого не будет,для этого всё и делается.
Scotch
 
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