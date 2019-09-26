Криптовалюту выводят из тени
8 сентября Верховная Рада приняла закон «О виртуальных активах». Что это значит для рынка виртуальных активов, который формируется в Украине?
Дивися повний текст Как будет работать рынок виртуальных активов
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:20
Finance.ua: Как будет работать рынок виртуальных активов
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Дивися повний текст Как будет работать рынок виртуальных активов
Додано: Вів 21 вер, 2021 11:21
Ограничения в виде запрета использования ВА в качестве средства платежа касаются всех ВА (не только финансовых) и обусловлены особенностями монетарной политики в государстве. - Очередной бред!
А в качестве бартера?
Додано: Вів 21 вер, 2021 15:23
Как они собираются противодействовать терроризму, если особа может завести через банк на биржу гривну, купить там токен, прогнать через сеть и мосты и им рассчитаться с потенциальными исполнителями теракта?
Зачем вообще менять крипту на фиат и тем самым подвергать себя налогообложению, если можно совершать сделку купли-продажи в крипте? Ведь как гласит постулат : «Деньги, с которых можно не платить налоги, вытесняют деньги, с которых налоги платить необходимо».
Похоже законодатели опоздали лет на 10. Так как через лет 5, дексы полностью вытеснят централизованые биржи. И клептоманам из минцихвры попросту не будет что регулировать. А анонимные магазины продающие товар через и-нет за крипту, заменят нынешние промы и розетки. По факту нынешние законы это всеголишь попытка прикрутить будущих пользователей крипты к посреднику под названием государство. Но ни государства, ни фиат в будущем не нужны.
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Модератори: Ірина_, Модератор
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