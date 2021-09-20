RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Проектирование и строительство
деревянных домов и бань

Проектирование и строительство деревянных домов и бань
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 13:02

Проектирование и строительство деревянных домов и бань

200 $/метр кв.

Качественные и экологически чистые
дома и бани от фундамета до крыши

Реконструкция и ремонт срубов
Герметзация, конопатка, покраска, шлифовка

О НАС
Мы, строим все! От уютных, компактных бань до огромных комплексов отдыха и вилл. Красивые и экологически чистые дома, еще прослужат вашим внукам. Также конопатка, герметизация, шлифовка, покраска, сборка входит в перечень наших услуг.

В течение 13 лет мы порадовали более 100 семей замечательными, искусно изготовленными, деревянными срубами ручной работы. Строим из бревна, бруса и лафета методом ручной рубки, срубы под ключ. Без использования клеев, синтетических утеплителей и токсичных красок.

Наш опыт – это более 120 больших и малых объектов, в самых разных уголках нашей страны и за ее пределами. Будь то маленькая баня или большая база отдыха, принцип всегда неизменен – совершенно выполнить свою работу. Уверяем, она состоит из лучших мастеров, которые знают свое дело.

Дом 5,5 х 10 м, цена 16 900$

Цены* на сруб дома - высота сруба 3м. (Цена указана за стеновой комплект, средняя стоимость отделки сруба составляет 70-80% от стоимости стенового комплекта.)

Фото работ
https://flagma.ua/uk/proektirovanie-i-s ... 53148.html


ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
SarmatiaGroup
 
Повідомлень: 14
З нами з: 22.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98219)
21.09.2021 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.