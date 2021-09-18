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Газпром оцінив обсяг
дефіциту газу в Європі

Газпром оцінив обсяг дефіциту газу в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:28

Газпром оцінив обсяг дефіциту газу в Європі

Пропонуємо до обговорення:
Відставання закачування газу в європейські ПСГ становить 22,9 млрд кубометрів.

Дивися повний текст Газпром оцінив обсяг дефіциту газу в Європі.
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