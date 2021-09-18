|
|
Газпром оцінив обсяг дефіциту газу в Європі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:28
Пропонуємо до обговорення:
Відставання закачування газу в європейські ПСГ становить 22,9 млрд кубометрів.
Дивися повний текст Газпром оцінив обсяг дефіциту газу в Європі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95458
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15
|1693
|
Пон 20 вер, 2021 19:19
p_a_l
|
|6
|592
|
|
|3
|440
|