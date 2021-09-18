|
|
Польща вакцинуватиме заробітчан з України прямо на кордоні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 вер, 2021 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Українці, які їдуть до Польщі на заробітки будуть в обов'язковому порядку проходити вакцинацію від COVID-19 на українсько-польському кордоні.
Дивися повний текст Польща вакцинуватиме заробітчан з України прямо на кордоні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95471
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор