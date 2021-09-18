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Польща вакцинуватиме заробітчан
з України прямо на кордоні

Польща вакцинуватиме заробітчан з України прямо на кордоні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:06

Польща вакцинуватиме заробітчан з України прямо на кордоні

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які їдуть до Польщі на заробітки будуть в обов'язковому порядку проходити вакцинацію від COVID-19 на українсько-польському кордоні.

Дивися повний текст Польща вакцинуватиме заробітчан з України прямо на кордоні.
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