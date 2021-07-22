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Податкова амністія: Гетманцев
відповів на головні...

Податкова амністія: Гетманцев відповів на головні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:08

Податкова амністія: Гетманцев відповів на головні...

Пропонуємо до обговорення:
Гетманцев відповів на найбільш критичні питання щодо податкової амністії, яка стартувала 1 вересня.

Дивися повний текст Податкова амністія: Гетманцев відповів на головні «питання без відповідей».
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:08

Ворюґи амнистируют других ворюґу
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