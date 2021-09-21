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У Житомирі зводять перший в
Україні сміттєпереробний завод

У Житомирі зводять перший в Україні сміттєпереробний завод
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 08:15

У Житомирі зводять перший в Україні сміттєпереробний завод

Пропонуємо до обговорення:
У Житомирі будують найперший в Україні сміттєпереробний завод, який перероблятиме 85 тисяч тонн сміття на рік.

Дивися повний текст У Житомирі зводять перший в Україні сміттєпереробний завод.
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 08:16

Первый в Украине!!! в ххl веке.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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