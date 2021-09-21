|
|
У Житомирі зводять перший в Україні сміттєпереробний завод
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 вер, 2021 08:15
Пропонуємо до обговорення:
У Житомирі будують найперший в Україні сміттєпереробний завод, який перероблятиме 85 тисяч тонн сміття на рік.
Дивися повний текст У Житомирі зводять перший в Україні сміттєпереробний завод
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95479
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 23 вер, 2021 08:16
Первый в Украине!!! в ххl веке.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2427
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 612 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор