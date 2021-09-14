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Марченко розповів про перехід до накопичувальних пенсій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 вер, 2021 10:05
Пропонуємо до обговорення:
Нинішню систему пенсійного забезпечення в Україні потрібно невідкладно міняти — щоб забезпечити бодай мінімальні виплати українцям, які виходитимуть на заслужений відпочинок у майбутньому.
Дивися повний текст Марченко розповів про перехід до накопичувальних пенсій — що пропонує уряд
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Додано: Чет 23 вер, 2021 10:06
что предлагает правительство - разуть всех по полной и свалить.
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