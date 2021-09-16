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Україна сподівається на збільшення допомоги США до $1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 вер, 2021 10:18
Пропонуємо до обговорення:
Україна активно працює над тим, щоб фінансова допомога США нашій країні у найближчі роки досягла 1 млрд доларів.
Дивися повний текст Україна сподівається на збільшення допомоги США до $1 мільярда — Кулеба
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