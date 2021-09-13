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Економісти підрахували, у
скільки українцям обійдеться...

Економісти підрахували, у скільки українцям обійдеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 19:51

Економісти підрахували, у скільки українцям обійдеться...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані КШЕ.

Дивися повний текст Економісти підрахували, у скільки українцям обійдеться податок на смартфон.
R2
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