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Ціна на автогаз
продовжує зростати

Ціна на автогаз продовжує зростати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 20:33

Ціна на автогаз продовжує зростати

Пропонуємо до обговорення:
У середу, 22 вересня, в мережах АЗС підвищилася середня ціна зрідженого газу на 6 копійок — до 17,69 грн за літр. Про це свідчать дані ринку «Консалтингової групи» А-95».

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 20:33

Смешно,но у диктатора Лукашенко бензин уже стоит дешевле чем у нас автогаз,как же эта клоунада уже достала...
livs375
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Модератори: Ірина_, Модератор

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