У середу, 22 вересня, в мережах АЗС підвищилася середня ціна зрідженого газу на 6 копійок — до 17,69 грн за літр. Про це свідчать дані ринку «Консалтингової групи» А-95».
Дивися повний текст Ціна на автогаз продовжує зростати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 вер, 2021 20:33
Ціна на автогаз продовжує зростати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на автогаз продовжує зростати.
Додано: Чет 23 вер, 2021 20:33
Смешно,но у диктатора Лукашенко бензин уже стоит дешевле чем у нас автогаз,как же эта клоунада уже достала...
|