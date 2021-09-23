Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що в Україні з'явиться завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.
Дивися повний текст В Україні з'явиться завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:16
В Україні з'явиться завод з виробництва турецьких...
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Дивися повний текст В Україні з'явиться завод з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:17
Лучше бы нефтеперабатывающий завод открыли а то всё уничтожили и на АЗС цену не сложат деятели,один Коломойский со своим протеже в шоколаде,а то позиционируем себя Европой а бензином и LPG даже закрыть внутренний рынок не можем,перепродажи наше всё....
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