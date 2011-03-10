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Аналитика по рынкам
от Forex Club

Аналитика по рынкам от Forex Club
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:31

Аналитика по рынкам от Forex Club

Добрый день, уважаемые пользователи форума.

Я являюсь официальным представителем Forex Club (Форекс клуб). В данной ветке буду знакомить вас с прогнозами и размещать аналитику валютных, фондовых и криптовалютных рынков.

Всем успешной торговли.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:32

Гривна укрепляется после принятия Радой закона об олигархах

Курс украинской гривны еще укрепился и торгуется на уровне 26,55 гривны за доллар на фоне мнения представителей Великобритании о том, что принятый Верховной радой Украины закон "об олигархах" может помочь уменьшить их вредное влияние на политику в стране, но для этого нужны прозрачность, реальная конкуренция в энергетическом секторе и судебная реформа.

Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон.

В ближайшей перспективе гривна может еще несколько укрепить свои позиции, так как она, по всей видимости, получила положительный заряд для дальнейшего роста. Можно ожидать движения национальной валюты вблизи отметки 26,5 гривны за доллар.


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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:53

Позитив от Twitter способствует росту криптовалют

Основные криптовалюты в пятницу продолжают умеренный рост после того, как социальная сеть Twitter позволила пользователям платить своим любимым авторам контента биткоинами. Функция tips (чаевые) пока внедряется для пользователей iOS, а владельцам устройств на Android станет доступна в ближайшие недели.

В результате поступления на рынок этой позитивной новости курс биткоина за стуки, по данным Forex Club, укрепился на 0,6% - до 44174 долларов с капитализацией 830,2 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,4% - до 3069 долларов при капитализации 360,3 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 2,2% - до 0,9758 доллара, его капитализация составила 45,6 млрд долларов. Litecoin увеличился на 0,2% - до 160,3 доллара с капитализацией 10,7 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 1,96 трлн долларов.

В ближайшее время рынок имеет шансы продолжить умеренный рост, отыгрывая позитив от Twitter. В этом случае биткоин может подняться к отметке 45000 долларов, Ethereum - дойти до уровня 3200 долларов, XRP - до 1 доллара, а Litecoin - до 165 долларов.


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