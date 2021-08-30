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PGNiG залишається без права вето при сертифікації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 вер, 2021 14:15
Пропонуємо до обговорення:
Польська нафтогазова компанія Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) допущена до участі в процедурах сертифікації “Північного потоку-2”, але статус не дає їй права вето щодо прийнятих рішень.
Дивися повний текст PGNiG залишається без права вето при сертифікації «Північного потоку-2» у Німеччині — регулятор
.
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