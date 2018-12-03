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"Еврейский закон" -
дискриминация по национальности?

"Еврейский закон" - дискриминация по национальности?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:17

"Еврейский закон" - дискриминация по национальности?

Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Джерело: засідання парламенту в середу

Деталі: Відповідний законопроєкт №5109 підтримали 283 народні депутати.

Закон ініціювала група депутатів на чолі з Максимом Бужанським ("Слуга народу").

Новою законодавчою нормою запропоновано визначити поняття "антисемітизм в Україні" як "певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них".

Основними проявами антисемітизму пропонується вважати:

- заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
- заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;
- висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
- публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
- заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
- виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
- умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
- умисне пошкодження, зруйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;
- прояви антисемітизму до осіб не єврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження;
- заклики до антисемітизму.

Для осіб, винних у порушенні вимог цього закону, у разі його прийняття встановлюється цивільно-правова та кримінальна відповідальність.

З різкою критикою закону виступили у фракції "Євросолідарність". Там вважають, що український парламент намагаються використати для актуалізації російських фейків про буцімто загрозу антисемітизму в Україні. Крім того, у фракції зазначили, що закон суперечить Конституції, яка забороняє привілеї за ознаками етнічного походження і міжнародно прийнятому визначенню антисемітизму. https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/22/7308015/
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:19

Стереотипы о евреях? Это что расскажешь одесский анекдот - и за решетку? Ухи что ли объелись? А в то же время зеля будет шутить о Голодоморе и называть Украину проституткой?
Коллективно осуждать за реальные правопорушення нельзя? Это как, группа евреев кого-то убьет, и это нельзя осуждать?
Спятили что ли? Пахнет нацизмом, только со стороны евреев. Если такой закон, то он должен касаться всех, а не только евреев.
Где-то еще додумались законодательно закрепить дискриминацию по национальному признаку? Одних можно обзывать, других нельзя. А как же Конституция?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:44

Re: "Еврейский закон" - дискриминация по национальности?

Анекдоты можно или уже все?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 00:03

  Investor_K написав:Анекдоты можно или уже все?

Как подпишут, все. Должен найтись гой, который обратится в Конституционный суд. Но и там одни евреи...
И по телеку молчок, ни по одному каналу, полная информационная блокада! Чтоб не знали и не возмущались такому бреду, что у нас в 21-м веке решили внедрять нацизм со стороны евреев. Настолько топорно, тупо и оценочно все написано, что такое впечатление, что это провокация бужанского, который работает на москву.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:11

Зеля выжидал дней 10, был молчок, таки подписал. Стоит понимать, что дискриминация по национальному признаку в 21-м веке - это медвежья услуга самим евреям.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:18

  hxbbgaf написав:..
Как подпишут, все. Должен найтись гой, который обратится в Конституционный суд. Но и там одни евреи...
И по телеку молчок, ни по одному каналу, полная информационная блокада! Чтоб не знали и не возмущались такому бреду, что у нас в 21-м веке решили внедрять нацизм со стороны евреев. Настолько топорно, тупо и оценочно все написано, что такое впечатление, что это провокация бужанского, который работает на москву.

Гнездо параноика.
Именно такие во все времена подвергали евреев гонениям.
Чем вам евреи жить не дают? У меня множество подобных знакомых - люди, как люди: есть нормальные, есть говно. Не раздувайте проблему, которой нет - повторить успех "нереальных цен на жилье" не получится.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:22

  sequence написав:
  hxbbgaf написав:..
Как подпишут, все. Должен найтись гой, который обратится в Конституционный суд. Но и там одни евреи...
И по телеку молчок, ни по одному каналу, полная информационная блокада! Чтоб не знали и не возмущались такому бреду, что у нас в 21-м веке решили внедрять нацизм со стороны евреев. Настолько топорно, тупо и оценочно все написано, что такое впечатление, что это провокация бужанского, который работает на москву.

Гнездо параноика.
Именно такие во все времена подвергали евреев гонениям.
Чем вам евреи жить не дают? У меня множество подобных знакомых - люди, как люди: есть нормальные, есть говно. Не раздувайте проблему, которой нет - повторить успех "нереальных цен на жилье" не получится.
Стареете

А где я такое писал. Это наши "законотворцы" начали поднимать проблему, которой нет, а не я, и умудрились прописать в законе дискриминацию по национальному признаку.
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