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Ціни на проїзд в маршрутках
підняли: перевізники...

Ціни на проїзд в маршрутках підняли: перевізники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:41

Ціни на проїзд в маршрутках підняли: перевізники...

Пропонуємо до обговорення:
В середньому ціни зросли до 20%.

Дивися повний текст Ціни на проїзд в маршрутках підняли: перевізники вирішили заробити в очікуванні локдауну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:41

Сколько можно издеваться над простыми колхозниками?
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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