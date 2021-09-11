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Ціни на проїзд в маршрутках підняли: перевізники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:41
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R2
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 16:41
Сколько можно издеваться над простыми колхозниками?
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Investor_K
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