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Як розраховується розмір
субсидії — роз'яснення...

Як розраховується розмір субсидії — роз'яснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:17

Як розраховується розмір субсидії — роз'яснення...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця дії карантину обов’язковий відсоток залежить від доходів сім’ї та розраховується за встановленою формулою.

Дивися повний текст Як розраховується розмір субсидії — роз'яснення Мінсоцполітики.
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