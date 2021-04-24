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Набрала чинності постанова
про зберігання номерних...

Набрала чинності постанова про зберігання номерних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:30

Набрала чинності постанова про зберігання номерних...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідальне зберігання номерних знаків коштує *9 грн на добу* без урахування ПДВ.

Дивися повний текст Набрала чинності постанова про зберігання номерних знаків: скільки коштує доба.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 08:30

Номера с одинаковыми цифрами - это номера для слабоумных....легче запомнить....
ttt2022
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Модератори: Ірина_, Модератор

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