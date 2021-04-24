Відповідальне зберігання номерних знаків коштує *9 грн на добу* без урахування ПДВ.
Дивися повний текст Набрала чинності постанова про зберігання номерних знаків: скільки коштує доба.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 08:30
Набрала чинності постанова про зберігання номерних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набрала чинності постанова про зберігання номерних знаків: скільки коштує доба.
Додано: Суб 25 вер, 2021 08:30
Номера с одинаковыми цифрами - это номера для слабоумных....легче запомнить....
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