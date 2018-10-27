Помогите оценить монеты

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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Додано: Суб 25 вер, 2021 17:27
Доброго дня!
Скільки може коштувати ця монета? Якщо, це оригінал
Дякую
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ukr-bakkara
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Додано: Суб 25 вер, 2021 22:14
нічого не видно.
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unicdima
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Додано: Нед 26 вер, 2021 09:50
unicdima написав:
нічого не видно.
якщо клацнути по малюнку - буде більш-менш видно монету
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greenozon
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Додано: Нед 26 вер, 2021 11:47
greenozon написав: unicdima написав:
нічого не видно.
якщо клацнути по малюнку - буде більш-менш видно монету
з десятого разу відкрилося.
20лір Італія, народ каже то фуфел.
Я колись займався нумізматикою та фалеристикою, а зараз не уявляю як, якість підробок вже така, що копію і не відрізниш.
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unicdima
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Додано: Нед 14 лис, 2021 12:35
Хтось чув про мОнетний двір "КНЯЖИЙ" варто в них щось замовляти чи це цінності не принесе
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Макар
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Додано: Нед 30 січ, 2022 16:46
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vIk4567
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:47
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listik
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Додано: Вів 22 лют, 2022 21:45
В монеті є різниця кут нахилу між орлом і аверсом
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chernish101180
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Додано: Чет 07 кві, 2022 18:04
Нужна оценка монеты 1725 год.
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snezhana_bernevega
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