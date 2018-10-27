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Нумізматика та Боністика
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Помогите оценить монеты

Помогите оценить монеты
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 17:27

Помогите оценить монеты

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Доброго дня!
Скільки може коштувати ця монета? Якщо, це оригінал
Дякую
ukr-bakkara
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:14

Re: Інформація про монету

нічого не видно.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 09:50

  unicdima написав:нічого не видно.

якщо клацнути по малюнку - буде більш-менш видно монету
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 11:47

  greenozon написав:
  unicdima написав:нічого не видно.

якщо клацнути по малюнку - буде більш-менш видно монету

з десятого разу відкрилося.
20лір Італія, народ каже то фуфел.
Я колись займався нумізматикою та фалеристикою, а зараз не уявляю як, якість підробок вже така, що копію і не відрізниш.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 12:35

Підкажіть будь-ласка!!!

Хтось чув про мОнетний двір "КНЯЖИЙ" варто в них щось замовляти чи це цінності не принесе
Макар
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 16:46

Помогите оценить монеты

Монета 10 копеек 2003 с гладким гуртом и 10 копеек 2019 с дефектами(вмятины). Имеют ли они хоть какую-то ценность?ЗображенняЗображенняЗображення
vIk4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:47

Підскажіть що за монета?

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listik
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 21:45

Допоможіть оцінити монету

В монеті є різниця кут нахилу між орлом і аверсом
chernish101180
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 18:04

Нужна оценка монеты

Нужна оценка монеты 1725 год.
snezhana_bernevega
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 13:50

Допоможіть оцінити монету!!!

Я маю 10 копійок 1992 року не магнітиться інформація і фото у вайбер: 0961855113
Nik01ya
 
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