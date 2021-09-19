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Падіння курсу гривні та
гіперінфляція: експерт розповів,...

Падіння курсу гривні та гіперінфляція: експерт розповів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:07

Падіння курсу гривні та гіперінфляція: експерт розповів,...

Пропонуємо до обговорення:
Падіння фінансових ринків на Заході може призвести до падіння курсу гривні та гіперінфляції у 2022 році.

Дивися повний текст Падіння курсу гривні та гіперінфляція: експерт розповів, що може чекати українців у 2022 році.
R2
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