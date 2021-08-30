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SpaceX запустила на орбіту
нову групу супутників...

SpaceX запустила на орбіту нову групу супутників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 15:34

SpaceX запустила на орбіту нову групу супутників...

Пропонуємо до обговорення:
Багаторазова перший ступінь Falcon 9 зробила успішну посадку на плавучу платформу в Тихому океані. Вона використовувалася для запусків у десятий раз.

Дивися повний текст SpaceX запустила на орбіту нову групу супутників Starlink (відео).
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 15:34

которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты
Чего тут не понятного. Найдут в любом уголке планеты

https://www.youtube.com/watch?v=Bxo_gXelxL0
p_a_l
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