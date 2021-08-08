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ТОП-5 помилок при пошуку роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 вер, 2021 15:55
Пропонуємо до обговорення:
Знайти хорошу роботу не так просто, як здавалося. Однак інколи пошукач сам віддаляє себе від омріяної вакансії.
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