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Українцям не варто розраховувати
на серйозні суми при...

Українцям не варто розраховувати на серйозні суми при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:06

Українцям не варто розраховувати на серйозні суми при...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив економіст Олег Пендзин.

Дивися повний текст Українцям не варто розраховувати на серйозні суми при накопичувальній пенсії — економіст.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:07

Це й дураку зрозуміло,тільки наші дураки при владі цього не розуміють.
ivan_fomenko22
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 07:33

30 лет... если бы 30 лет назад кто то стал откладывать гривны на пенсию то сейчас бы имел копейки... кризисы 1998-2008-2014 годов + инфляция все бы обнулили. Разве что вкладывать в физическое золото.. И то.... в 1992-2000 годах за грамм золота можно было оплатить коммуналку за год вперед... сейчас зимой только на отопление хватит)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:03

Re: Українцям не варто розраховувати на серйозні суми при...

ну тут не так однозначно, но прогнозы рисовать опасно ))
например, такой: экономика будет не слабой но уверенной, агро, чуток ИТ, металл
стабильно собираемые налоги, стабильно работающие госуслуги с достойными зарплатами
и 8-10 млн населения
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:14

  Джон написав:1992-2000 годах за грамм золота можно было оплатить коммуналку за год вперед... сейчас зимой только на отопление хватит)).


Ну не знаю :)
Котировки XAU/USD с 1996 года поднялись в 5 раз.
Газ: 11 коп (1996) = 0,0625$ → 0,0625*5*26,5=8,28 грн.
Э/э: 8 коп (1996) = 0,045$ → 0,045*5*26,5=5,96 грн.
Вода: 22 коп (1996) = 0,125$ → 0.125*5*26.5=16.56 грн.
Отопление (за кв.м., наверное): 50 коп. (1996) = 0,431$ → 0.431*5*26.5=57.1 грн.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:44

  ivan_fomenko22 написав:Це й дураку зрозуміло,тільки наші дураки при владі цього не розуміють.

Они всё отлично понимают,значит у них другие планы на эти деньги.Это надо же додуматься-накопления 100% в гривне.Понятно,что с ними будет.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:09

Что стоит эти вклады индексировать на индекс инфляции, чтобы они не обезценивались? А также, что стоит фонду размещать эти вклады в ОВГЗ и за счет этого их увеличивать
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 13:23

может цель то обратная - лишить народец всех этих средств?)
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:20

росія спробувала і припинила. А купа пенсіонерів навіть не зверталася за виплаченими з 2005 року внесками бо вони нічого не вартували.
і зараз внески йдуть знов у солідарну систему.
але ж наші буратіно - слідіть за руками. хтось таки пару років тими грошима скористається.
лиш не ті хто платитиме внески.
igorbuda52
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