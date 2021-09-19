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Мінекономіки очікує
інфляцію близько 10% в 2021

Мінекономіки очікує інфляцію близько 10% в 2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:23

Мінекономіки очікує інфляцію близько 10% в 2021

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки очікує збереження інфляції близько 10% за підсумками 2021 року і вважає її безпечною для економічного розвитку.

Дивися повний текст Мінекономіки очікує інфляцію близько 10% в 2021.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:23

Вчера 1+1 показал реальную инфляцию по чекм 2020 года и 2021 года на продукты питания,продуктовый набор вырос почти на треть от прошлогодних цен, а Минэкономики или Госстат пусть озвучивает свои цифры который подаёт им Кабмин...
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