Міністерство економіки очікує збереження інфляції близько 10% за підсумками 2021 року і вважає її безпечною для економічного розвитку.
Дивися повний текст Мінекономіки очікує інфляцію близько 10% в 2021.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 10:23
Мінекономіки очікує інфляцію близько 10% в 2021
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Дивися повний текст Мінекономіки очікує інфляцію близько 10% в 2021.
Додано: Пон 27 вер, 2021 10:23
Вчера 1+1 показал реальную инфляцию по чекм 2020 года и 2021 года на продукты питания,продуктовый набор вырос почти на треть от прошлогодних цен, а Минэкономики или Госстат пусть озвучивает свои цифры который подаёт им Кабмин...
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