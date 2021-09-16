Чистий прибуток банків за 8 місяців 2021 року становить 45,6 млрд грн.
Дивися повний текст Прибуток банків цьогоріч є найкращим результатом за останні 10 років — очільник НБУ.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 11:59
Прибуток банків цьогоріч є найкращим результатом за...
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Дивися повний текст Прибуток банків цьогоріч є найкращим результатом за останні 10 років — очільник НБУ.
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