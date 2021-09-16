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Прибуток банків цьогоріч є
найкращим результатом за...

Прибуток банків цьогоріч є найкращим результатом за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:59

Прибуток банків цьогоріч є найкращим результатом за...

Пропонуємо до обговорення:
Чистий прибуток банків за 8 місяців 2021 року становить 45,6 млрд грн.

Дивися повний текст Прибуток банків цьогоріч є найкращим результатом за останні 10 років — очільник НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:59

Для чого так багато банківському сектору?
5kopiyok
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