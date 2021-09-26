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Производство сетки рабицы

Производство сетки рабицы
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:24

Производство сетки рабицы

Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы.
Приглашаем принять участие в высокодоходным бизнесе (Долевое участие).
Требуема сумма 150 000 грн.
Окупаемость 1 год.


ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
SarmatiaGroup
 
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