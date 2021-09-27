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Производство сетки рабицы
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:24
Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы.
Приглашаем принять участие в высокодоходном бизнесе (Долевое участие).
Требуема сумма 150 000 грн.
Окупаемость 1 год.
ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
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SarmatiaGroup
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:43
SarmatiaGroup написав:Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы.
Приглашаем принять участие в высокодоходном бизнесе (Долевое участие).
Требуема сумма 150 000 грн.
Окупаемость 1 год.
ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
Ох і заспамили ви форум, усюди гроші треба вам, ще й на різні проекти. Хто ви - посередник, виробник всього на світі, шахрай?
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:49
Ми залучаємо кошти в різні проєкти.
Виробництво сітки наразі в пріоритеті. Пропонуємо 30% долі в бізнесі (150 000грн.)
А ви хто?
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SarmatiaGroup
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- Повідомлень: 17
- З нами з: 22.08.21
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- Подякували: 0 раз.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:50
Rimlyanin1 написав:
SarmatiaGroup написав:Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы.
Приглашаем принять участие в высокодоходном бизнесе (Долевое участие).
Требуема сумма 150 000 грн.
Окупаемость 1 год.
ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
Ох і заспамили ви форум, усюди гроші треба вам, ще й на різні проекти. Хто ви - посередник, виробник всього на світі, шахрай?
Ми залучаємо кошти в різні проєкт.
Виробництво сітки наразі в пріоритеті. Пропонуємо 30% долі в бізнесі (150 000грн.)
А ви хто?
-
SarmatiaGroup
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 22.08.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
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- Профіль
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:57
Предлагаем подробный бизнес план производства сетки рабицы.
ООО"САРМАТИЯ ГРУПП"
УКРАИНА, КИЕВ
Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
-
SarmatiaGroup
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 22.08.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
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