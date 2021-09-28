Производство сетки рабицы
+ Додати тему
Відповісти на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 27 вер, 2021 14:24
Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы.
Приглашаем принять участие в высокодоходном бизнесе (Долевое участие). Требуема сумма 150 000 грн. Окупаемость 1 год. ООО"САРМАТИЯ ГРУПП" УКРАИНА, КИЕВ Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
SarmatiaGroup
Повідомлень: 20
З нами з: 22.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:43
SarmatiaGroup написав:Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы. Приглашаем принять участие в высокодоходном бизнесе (Долевое участие). Требуема сумма 150 000 грн. Окупаемость 1 год. ООО"САРМАТИЯ ГРУПП" УКРАИНА, КИЕВ Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
Ох і заспамили ви форум, усюди гроші треба вам, ще й на різні проекти. Хто ви - посередник, виробник всього на світі, шахрай?
Rimlyanin1
Повідомлень: 353
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:49
Ми залучаємо кошти в різні проєкти.
Виробництво сітки наразі в пріоритеті. Пропонуємо 30% долі в бізнесі (150 000грн.) А ви хто?
SarmatiaGroup
Повідомлень: 20
З нами з: 22.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:50
Rimlyanin1 написав: SarmatiaGroup написав:Имеем складские помещения в Киевской обл., Медвинская ОТГ под производство сетки рабицы. Приглашаем принять участие в высокодоходном бизнесе (Долевое участие). Требуема сумма 150 000 грн. Окупаемость 1 год. ООО"САРМАТИЯ ГРУПП" УКРАИНА, КИЕВ Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
Ох і заспамили ви форум, усюди гроші треба вам, ще й на різні проекти. Хто ви - посередник, виробник всього на світі, шахрай?
Ми залучаємо кошти в різні проєкт.
Виробництво сітки наразі в пріоритеті. Пропонуємо 30% долі в бізнесі (150 000грн.)
А ви хто?
SarmatiaGroup
Повідомлень: 20
З нами з: 22.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:57
Предлагаем подробный бизнес план производства сетки рабицы.
ООО"САРМАТИЯ ГРУПП" УКРАИНА, КИЕВ Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
SarmatiaGroup
Повідомлень: 20
З нами з: 22.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:12
Автоматический станок для производства сетки рабицы
130 000 грн/штука
https://flagma.ua/uk/avtomaticheskiy-st ... 21874.html
SarmatiaGroup
Повідомлень: 20
З нами з: 22.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 вер, 2021 21:39
Наши производственные помещение, Ваше оборудование. Производственные мощности 1000 м в день, три вида сетки.
ООО"САРМАТИЯ ГРУПП" УКРАИНА, КИЕВ Viber / WhatsApp +380 50 145 20 20
SarmatiaGroup
Повідомлень: 20
З нами з: 22.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 28 вер, 2021 21:49
SarmatiaGroup
Повідомлень: 20
З нами з: 22.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор